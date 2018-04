Burkina Faso: Des sénateurs américains saluent la force du peuple burkinabè

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré a reçu en audience, le dimanche 8 avril 2018 à Kosyam, une délégation de sénateurs américains. Ils ont salué le leadership du chef de l'Etat et marqué la disponibilité du peuple américain à toujours accompagner le pays des Hommes intègres dans sa quête du progrès.

C'est une délégation de sénateurs américains composée de quatre démocrates et d'un républicain ainsi que leurs épouses que le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçue le dimanche 8 avril 2018 à Ouagadougou pour échanger sur la coopération entre les deux pays. A sa sortie d'audience, le porte-parole de la délégation, le sénateur Christopher Coons, a salué le leadership du président du Faso dans la conduite du pays vers un mieux-être. « Je voudrais aussi saluer le peuple burkinabè pour son ardeur au travail et ses efforts dans la lutte contre le terrorisme. Nous sommes en visite au Burkina Faso afin de comprendre les valeurs intrinsèques du peuple burkinabè et sa force face aux différents défis rencontrés », a indiqué Christopher Coons.

Pour lui, le pays a fait l'objet de plusieurs attaques et face à ces agressions, il a toujours su organiser la riposte avec la mobilisation des Forces de défense et de sécurité ainsi que de la population. « Nous avons échangé aussi sur le PNDES en vue de voir comment soutenir ce référentiel de développement en renforçant le partenariat entre les deux pays. Dans notre système de gouvernance, le président propose mais c'est le sénat qui décide. Voilà pourquoi nous voulons voir dans quelle mesure trouver plus de ressources pour soutenir le PNDES », a affirmé le sénateur Coons. Il a ajouté que son pays est en négociation avec les autorités burkinabè pour déterminer les secteurs dans lesquels les USA vont accentuer leur intervention.

A l'entendre, le succès du Burkina Faso dans la réalisation du premier compact et les efforts du président du Faso et de son épouse dans la lutte contre certaines maladies comme le SIDA, plaident pour un renforcement du soutien des USA au Burkina Faso.