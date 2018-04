Burkina Faso: Fonds communs - Des commerçants menacent de bouder les impôts

La Coalition nationale des acteurs de l'économie pour un commerce équitable a animé, le lundi 9 avril 2018 à Ouagadougou, une conférence de presse pour donner son opinion sur les fonds communs qui alimentent les débats ces derniers jours.

«Il est impensable qu'au moment où le peuple agonise parce qu'il lui manque tout, des employés de l'Etat se partagent sa contribution. Cela relève de l'abus... ». C'est l'analyse faite par la Coalition nationale des acteurs de l'économie pour un commerce équitable, le lundi 9 avril 2018 à Ouagadougou, au cours d'une conférence de presse. La structure se dit indignée après avoir appris l'existence d'un fonds commun de 55 milliards de F CFA au ministère de l'Economie, des Finances et du Développement et de 20 autres « aux montants non dévoilés que perçoivent certains employés de l'Etat, sur le dos du contribuable ».

Selon le porte-parole de la coalition, Hamado Kanazoé, si ces fonds venaient à rester intacts, le gouvernement sera obligé de « traire » la population pour satisfaire les autres revendications. « Cela rendra la vie excessivement chère pour le reste de la population car ni les salariés du secteur privé, ni les autres qui sont sans revenus précis, ne pourront suivre le rythme de cette cherté », a soutenu Hamado Kanazoé.

C'est pourquoi, dans un contexte marqué par la morosité des affaires, la coalition demande la suppression « pure, simple et immédiate» des fonds communs d'ici à fin mai. « Si elle n'est pas effective, nous demanderons au gouvernement de nous trouver des voies et moyens pour que nous puissions payer nos taxes pour la continuité de l'Etat car nous allons bouder tous les services du ministère en charge des finances et ses démembrements », a menacé le porte-parole de la coalition.

A défaut, a-t-il ajouté, les commerçants seront obligés d'appeler le monde des affaires au refus de payer les taxes et les marchandises entrant iront directement aux magasins. Pour les membres de cette organisation, aucune composante de la société n'est plus importante que l'autre pour la survie du Burkina Faso. « Nous sommes tous complémentaires et nous savons compter sur le discernement des uns et des autres pour ne pas arriver à l'extrême », a laissé entendre M. Kanazoé. Que pensez-vous de ceux qui diront que vous êtes manipulés ?

A cette question des journalistes, le président de la coalition, Rasmané Kologo, a relevé que l'essentiel pour eux est de lutter pour un Burkina meilleur quel que soit ce que l'on dira d'eux. « Même si cet avantage existe depuis longtemps, aujourd'hui, il pose problème et il faut trouver une solution pour que cela n'impacte pas la vie des populations », a répondu Rasmané Kologo, à une question relative au réalisme de la suppression des fonds communs.