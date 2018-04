Burkina Faso: Fenêtre des pros - La tuile de Koffi

L'actualité des footballeurs burkinabè expatriés du weekend passé a été marquée par le doublé de Louckman Ouédraogo. La bourde de Hervé Kouakou Koffi sur le but égalisateur de Bordeaux fait aussi les choux gras de la presse sportive hexagonale.

Dans la Ligue 1 française (32e journée), Bertrand Traoré (22 ans, 25 matches, 8 buts) a été le 4e buteur (68e mn) pour la large victoire (0-5) de son équipe Lyon (3e) à Metz. Strasbourg (16e) avec son capitaine Bakary Koné (29 ans, 24 matches, 1 but) est allé tenir en échec (1-1) Angers SCO. Pour Nantes (8e) et Préjuce Nakoulma (30 ans, 14 matches, 2 buts) entré en jeu à la 72e mn, la moisson n'a pas été bonne. Ils ont été défaits (2-1) à Monaco. C'est la même sentence (2-1) qu'a connu Lille (19e) à Bordeaux. Hervé Koffi (21 ans, 2 matches) titulaire pour cette rencontre, s'est racheté après sa bourde sur le but égalisateur bordelais.

N'eut été ses nombreux sauvetages lors de la deuxième partie de jeu, Lille allait couler que personne n'aurait crié au scandale. La performance de Louckman Ouédraogo (25 ans, 20 matches, 7 buts) reste marqué par son doublé lors de la réception (2-2) de Pau. Il a scoré aux 27e et 66e pour le match nul des siens de l'Entente SSG (12e). Cette rencontre entrait dans le cadre de la 27e journée du championnat de CFA français. Louckman a cédé sa place à la 84e mn, tout comme son compatriote et coéquipier Moustapha Kaboré (22 ans, 19 matches, 2 buts). Lui aussi a débuté le match avant d'être remplacé à la 78e mn. Fiorentina (7e) et Bryan Dabo (26 ans, 5 matches) sont sur une bonne dynamique.

A la faveur de la 31e journée du championnat italien, c'est la Roma qui a payé les frais de ce regain de forme « fiorentinaise » en perdant 0-2 à domicile. Le néo international burkinabè crédité d'une assez bonne prestation a disputé tout le match. En Belgique, l'on a abordé le weekend passé la 2e journée des play-offs qualificatifs pour l'Europa league. Journée au cours de laquelle l'équipe de Jonathan Pitroipa (31 ans), Royal Antwerp FC a été sévèrement battue 4-0 par Sint-Truiden. Le meilleur joueur de la CAN 2013 est entré en jeu à la 68e mn. En Moldavie, l'heure est aux rencontres de la super division. Pour le 2e round de cet exercice, un duel entre clubs de footballeurs burkinabè était au programme. Il s'agit de Shériff Tiraspol (1er) de Wilfried Balima (33 ans) et Gafar Sirima (19 ans, 1 match, 1 but) qui recevait Speranţa Nisporeni (7e) de Narcisse Bambara (28 ans, 2 matches).

Si ce dernier a été titulaire malgré la défaite 3-0 de son équipe, ça n'a pas été le cas pour Gafar qui est resté sur le banc. Wilfried, lui, n'avait pas son nom sur la feuille de match. La défaite, est aussi le résultat de Wolfsberger AC (9e) où évolue Issiaka Ouédraogo (29 ans, 24 matches, 1 but). A la faveur de la 29e journée du championnat autrichien, Wolfsberger a été surpris à domicile 0-2 par Mattersburg. Issiaka a été remplacé à la 63e mn. Ibrahim Blati Touré (23 ans, 2 matches) a disputé son premier match en tant que titulaire avec son club AFC Eskilstuna (13e) lors de la 2e journée du championnat de niveau 2 suédois. Malheureusement son équipe a été défaite 2-0 par Falkenberg. Il est sorti à la 77e mn.

En match de barrages de la coupe de la Confédération, Al Masry d'Egypte a pris une bonne option. La formation du trio burkinabè (Mohamed Koffi, Aristide Bancé, Issouf Ouattara) est allée tenir en échec (1-1) la formation gabonaise de CF Mounana où évolue Omar Kaboré. RS Berkane de Issoufou Dayo n'a pas eu la même chance lors de son déplacement au Sénégal. Il a été dominé 3-1 par la jeune formation de Génération foot.