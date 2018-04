Burkina Faso: Produits forestiers non ligneux - Le PFNL2 fait le bilan de ses activités

Le comité de pilotage du Programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux, phase 2 (PFNL2), a tenu sa première session ordinaire de l'année 2018, le 28 mars 2018 à Koudougou.

La première session ordinaire de l'année en cours du Programme d'appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux, phase 2 (PFNL2) tenue le 28 mars 2018 à Koudougou, avait pour objectif principal de partager le contenu du document du programme et sa stratégie de mise en œuvre avec les membres du Comité de pilotage (COPIL). Il s'est agi également d'informer les membres du COPIL du contenu du rapport annuel d'activités 2017 du programme, d'examiner et adopter le programme de travail et le budget annuel (PTBA) 2018 du programme et de formuler des recommandations pour l'amélioration de l'exécution du programme.

Après donc l'ouverture de la session, les participants ont eu droit à des présentations sur le plan de travail et le budget annuel 2018, ainsi qu'une présentation du PFNL2, notamment son rapport opérationnel de février à décembre 2017.

En rappel, c'est le 1er juin 2017 que le gouvernement du Burkina Faso et la Coopération suisse signaient la convention de financement pour la mise en œuvre de la deuxième phase du PFNL planifiée sur quatre ans (2017-2020) avec un budget total de 2,7 milliards de francs CFA, et son lancement officiel est intervenu le 12 octobre 2017 à Léo. C'est un programme qui a connu un début d'exécution dans la même année par l'ONG TREE AID, agence d'exécution recrutée à cet effet, avec le concours des différents partenaires de mise en œuvre, notamment la Coopération suisse. Malgré les difficultés de démarrage, beaucoup d'activités ont pu être menées avec des niveaux d'exécution satisfaisants qui ont été portés à la connaissance des participants à la session. A la faveur donc de la session, le président du comité de pilotage, Dr Sina Sibidou a saisi l'occasion pour remercier au nom du ministre de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement climatique, la Coopération suisse pour l'excellente collaboration et le soutien dynamique qu'elle apporte à ce département ministériel, à travers ce programme et ce, depuis sa phase-pilote. Il a également adressé ses vives félicitations et encouragements à l'ONG TREE AID pour l'esprit d'initiative et le dynamisme dont elle fait montre dans la conduite du programme.

Cependant, a-t-il reconnu, l'arbre ne doit pas cacher la forêt. Selon lui, tous les acteurs doivent redoubler d'efforts pour que les résultats de cette deuxième année de mise en œuvre du programme soient plus éclatants, de sorte à assurer une meilleure visibilité du programme et de ses partenaires. En effet, dit-il, les acquis de ce programme contribueront à la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES) et de la stratégie nationale de promotion et de valorisation des produits forestiers non ligneux à travers l'amélioration de la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté et l'accélération de la croissance économique au Burkina Faso.

En marge des travaux de la session, les participants ont visité les réalisations du programme sur le terrain dans les provinces du Sanguié et du Boulkiemdé.