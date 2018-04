Burkina Faso: Restauration dans les casernes - Du mung bean dans les gamelles

Le Larlé Naaba Tigré et ses associations Belwet et Burkinbi Bara ont initié une journée de dégustation des mets locaux faits à base de mung bean (being tigré) au profit des forces armées nationales. C'était le vendredi 6 avril 2018 au mess des sous-officiers à Ouagadougou.

Les Burkinabè se tournent peu à peu vers la consommation du haricot d'origine indienne, le mung bean, localement appelé le being-tigré. En effet, le promoteur de la légumineuse, le Larlé Naaba Tigré et les associations collaboratrices (Belwet et Burkinbi Bara) ont organisé le vendredi 6 avril 2018, à l'endroit des forces armées nationales, une journée de dégustation d'une variété de mets cuisinés à base de mung bean. La cérémonie qui a réuni le haut commandement militaire au mess des sous-officiers à Ouagadougou a été l'occasion pour la grande muette de découvrir les merveilles culinaires du being tigré (haricot de l'abondance en mooré). Plus d'une dizaine de mets et une panoplie de produits issus de la légumineuse et du moringa ont capté l'attention de la haute hiérarchie militaire.

Pour le Larlé Naaba, lui et ses collaborateurs ont eu l'autorisation du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, d'organiser des séances de dégustation dans les ministères et institutions du pays. C'est ainsi, a précisé le chef, que les ministères en charge de l'agriculture, de la santé (... ) ont déjà été visités par ses services gastronomiques. Chez les militaires, le ministre du Moogho Naaba a souligné que la culture du mung bean est en vogue. Et l'association nationale Burkinbi Bara est la structure composée des producteurs qui œuvrent pour l'essor agricole de la céréale. Pendant ce temps, l'industrie Belwet est chargée de la manufacture, et de la transformation progressive des productions.

Le mung bean, l'arme de la faim

Pour l'agrobusinessman, c'est par la production à grande échelle du mung bean que le pays pourra vaincre la faim, le sous-développement, la pauvreté et la précarité. « Nous avons entre nos mains, une arme contre la faim, la pauvreté et la malnutrition », a dit le Larlé. Citant les vertus thérapeutiques de la légumineuse, le coutumier a rassuré qu'avec sa consommation, les Burkinabè pourront être immunisés contre des maladies comme le cancer, la tension, le diabète etc. Toute chose qui encourage le promoteur à sensibiliser la population à la consommation dudit produit. Selon lui, le mung bean est consommé dans certaines universités. Et des institutions comme le ministère en charge de l'éducation nationale par exemple sont en passe d'intégrer le mung bean dans l'alimentation des scolaires.

Pour le commandement militaire, c'est la séduction. Et le Chef d'état-major général des armées (CEMGA), le général de brigade, Oumarou Sadou, a fait savoir que la qualité nutritionnelle des mets à base de mung bean encourage à l'adopter dans les casernes et autres garnisons du pays afin de raffermir la solidité des soldats. « Nous avons goûté à des repas bio et sains très favorables à la santé et au maintien du corps. Pour les militaires, ce sont des mets qui renforcent l'aptitude physique », a reconnu le général Sadou. Dans la même dynamique, le représentant du ministre de la Défense, le colonel-major Abdoulaye Barro, a indiqué que la promotion des mets locaux est une des priorités de l'Etat.

Le militaire ayant besoin d'aliments énergisants, le mung bean selon lui, sera la bienvenue dans les rangs de l'armée. «Si nos soldats consomment le mung bean, nous sommes certains qu'ils seront physiquement plus opérationnels sur le terrain », a dit le porte-parole du ministre Jean Claude Bouda. Quant aux militaires (officiers, sous-officiers et soldats du rang) qui ont savouré les mets lors de la cérémonie, ils ont purement et simplement souhaité l'introduction du mung bean dans la cantine militaire.