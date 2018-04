Burkina Faso: Bitumage de la Rue Wemba-Poko - Le joyau sera livré dans deux mois

Le ministre des Infrastructures et le maire de la ville de Ouagadougou ont constaté, le lundi 9 avril 2018 à Ouagadougou, l'état d'avancement des travaux de bitumage de la rue Wemba- Poko. Avec un taux d'exécution de 77%, les deux ‘'riverains" d'un jour ont exprimé leur satisfaction et ont gardé espoir que d'ici à deux mois, cette nouvelle voie sera inaugurée.

C'est sous un soleil accablant en cette matinée du lundi 9 avril 2018, au pas de course, que le ministre des Infrastructures, Eric Bougouma et le maire de la ville de Ouagadougou, Armand Pierre Béouindé, ont parcouru le 1,540 Km de route bitumée parallèle à l'avenue Babanguida, pour constater l'état d'avancement des travaux du chantier et encourager les entreprises, la mission de contrôle et les techniciens du ministère des Infrastructures. Il s'est agi de la rue Wemba-Poko, qui va de l'avenue Charles-de- Gaulle au boulevard circulaire ainsi que l'avenue Babanguida.

Lancé en octobre dernier par le chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba et avec un délai d'exécution de huit mois, ‘'Wemba-Poko" fait déjà la fierté des riverains car, bien qu'il reste encore quelques travaux minimes à faire, la voie est praticable. « Avec 77% du taux d'exécution des travaux et 64% de délai couru, nous ne pouvons qu'exprimer notre entière satisfaction. Nous ne travaillons pas seulement dans le silence mais aussi dans l'efficacité », s'est réjoui le ministre Bougouma. Selon lui, toute la population qui attendait impatiemment la réalisation de cette voie, promise depuis belle lurette est enfin un ouf de soulagement. « Nous sommes fiers d'être au service des Ouagalais et des populations burkinabè », a-t-il ajouté.

Pour le maire de Ouagadougou, Armand Pierre Béouindé, cette avenue est une action concrète, qui répond aux attentes du programme du président Roch Marc Kaboré. Il a indiqué que la rue Wemba-Poko va assainir tout le quartier Wemtenga, car de son avis, l'école primaire dudit quartier qui jouxtait la route, a connu une réhabilitation partielle, à travers une clôture. Le chef de la mission de contrôle, Salif Samaké, a pour part fait savoir, qu'aucune difficulté n'a été relevée pour le bitumage de cette voie, raison pour laquelle à l'entendre, le délai a été entièrement respecté.

D'un coût global de plus de trois milliards de F CFA, le projet de bitumage de ‘'Wemba-Poko" ainsi que la rue 29.46 à Wemtenga dans l'arrondissement N05 de Ouagadougou, a pour but de fluidifier le transport urbain de la ville de Ouagadougou. La construction de cette rue, longue de 1,540 Km est caractérisée par un revêtement en béton bitumineux aussi bien sur la chaussée que pour les accotements. ‘'Wemba-Poko" bénéficiera aussi bien d'un éclairage public, des caniveaux et de feux tricolores. Il est prévu également des feux de signalisation et des ralentisseurs.