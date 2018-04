Burkina Faso: Journée internationale de la Francophonie - Promouvoir la diversité et la paix dans l'espace

Le Secrétariat permanent de la Commission nationale de la francophonie a célébré en différé la Journée internationale de la francophonie, le mardi 27 mars 2018 à Ouagadougou sous le thème «La langue française, notre trait d'union pour agir». Les acteurs ont réaffirmé leur volonté de faire de la francophonie un outil de promotion de la langue française et de la paix dans l'espace.

Le Burkina Faso entend apporter sa contribution en tant que pays- membre à l'émergence de la francophonie. Le secrétariat permanent de la Commission nationale de la francophonie a célébré en différé la Journée internationale de la francophonie, le mardi 27 mars 2018 à Ouagadougou, pour magnifier les valeurs incarnées par la langue française. Pour la secrétaire permanente de la commission nationale pour la francophonie, Stella Kabré, cette célébration vient rappeler à chaque année, le bien-fondé et la pertinence des actions que l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) mène au Burkina Faso dans des secteurs stratégiques tels que la démocratie, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, la culture, l'éducation, le développement et la lutte contre le terrorisme.

Selon elle, les manifestations entrant dans le cadre de cette journée ont principalement pour objectif de stimuler la promotion de la langue française. «Le rendez-vous de cette journée constitue un grand moment de rassemblement dans un même élan pour les pays ayant le français en partage afin que la diversité des cultures et des langues s'incarne dans un élan de dialogue et de solidarité active. Ainsi, des millions de Francophones, à travers cette journée, célèbrent la victoire de la liberté sur la barbarie, l'intolérance, le fanatisme et glorifient la solidarité, la paix, la diversité culturelle et le destin, réunis dans la langue française», a indiqué Mme Stella Kabré.

Il s'agit, a-t-elle ajouté, d'un cadre de concertation et d'échange autour des valeurs de la langue française et surtout son apport au développement des liens de coopération entre les différents pays de l'espace francophone. Reprenant le message de la secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle Jean, la secrétaire permanente a soutenu que la langue française est en perpétuel mouvement et ses mots brassent aussi bien le passé, le présent que le futur, du quotidien des millions d'hommes et de femmes de 84 Etats- membres et de gouvernements dans cinq continents.

Une communauté en pleine croissance

Selon le président du groupe des ambassadeurs francophones au Burkina Faso, Edmond Wéga, ambassadeur du Canada, le thème de cette année rappelle le rôle fédérateur de la langue française qui agit comme levier de coopération entre les peuples de l'espace francophone. A entendre le diplomate canadien, la célébration de cette année coïncide avec le 30ème anniversaire de cette journée, car c'est en 1988 qu'elle a été instituée afin de perpétuer les valeurs incarnées par cet espace. «Cette journée permet de rappeler le rôle important de la francophonie en faveur de la paix, de la démocratie, du respect des droits humains.

La Francophonie est une communauté de 84 Etats et gouvernements, 58 membres et 26 observateurs. Il faut souligner aussi le dynamisme et l'évolution de cette communauté qui devrait compter 700 millions de personnes en 2050 dont près de 85% en Afrique», a soutenu le président du groupe des ambassadeurs francophones au Burkina Faso. Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, Alpha Barry, a affirmé que son pays reste attaché aux valeurs fondamentales de la francophonie.

Pour lui, chaque langue incarne un système de représentations de valeurs, des traits de civilisations mais aussi des pratiques en constante évolution. C'est pourquoi tous les acteurs de l'espace doivent travailler à la promotion de la langue française, de la paix, de la démocratie et veiller à une lutte coordonnée et efficace contre le terrorisme. Cette cérémonie a été aussi marquée par des remises de prix de concours pour la promotion de la langue française.