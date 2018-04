Burkina Faso: Inhumation de Alain Bakouan - Dernière caricature au cimetière de Gounghin

Le caricaturiste des Editions Sidwaya, Alain Marie Dominique Bakouan, décédé le samedi 7 avril 2018, a été porté à sa dernière demeure, hier lundi 9 avril 2018, au cimetière municipal de Gounghin.

La place qu'occupait Alain Marie Dominique Bakouan dans la salle de rédaction des Editions Sidwaya est vide depuis, le samedi 7 avril 2018. Ayant succombé ce jour-là, des suites d'une crise cardiaque, le caricaturiste attitré de la « Maison commune » a été porté à sa dernière demeure, le lundi 9 avril 2018. A l'annonce de sa disparition, beaucoup de personnes n'ont pu y croire puisqu'il est parti du service, le vendredi, en donnant rendez-vous à ses collègues après le weekend. A l'enterrement du disparu, le Directeur des rédactions (DR) de Sidwaya, Enok Kindo, a exprimé la grande tristesse qui règne dans la « Maison commune » depuis l'annonce de son décès. « Nous avons été totalement bouleversés », a-t-il déclaré.

Sur le plan professionnel, « Le vieux Bakouan » (comme on l'appelait au sein de Sidwaya) était un agent dévoué, a laissé entendre le DR. « On ne l'a jamais vu en colère, ni se plaindre. Et, il est resté constant dans son travail qu'il réalisait grâce à son inspiration, pour donner le sourire et aider Sidwaya à accomplir l'une de ses missions qui est d'égayer ses lecteurs », a-t-il ajouté. Le défunt a laissé le souvenir d'un homme jovial, aussi bien auprès de ses collaborateurs qu'au sein de ses parents. « Je retiens de lui l'image d'un homme jovial, toujours souriant, toujours en train de raconter des histoires drôles à l'image de la rubrique qu'il animait dans le journal (le sourire du jour) », a confié l'ancien directeur général des Editions Sidwaya, Rabankhi Abou-Bâkr Zida. « C'était l'ambianceur du coin, celui qui aimait faire rire.

C'est autant de plaisirs perdus et de souvenirs qui caractérisent le décès de mon frère », a confié le Secrétaire permanent du Conseil national de lutte contre le SIDA et les infections sexuellement transmissibles, Dr Romuald Bakouan, frère aîné du disparu. D'après lui, Alain Marie Dominique Bakouan, bien que cadet, était le responsable de la famille en ce qu'il coordonnait les affaires familiales depuis le décès de leur défunt père, il y a 24 ans. « Sa cour était devenue une sorte de hub régionale pour tous ceux qui s'y rendaient (... ). Cette perte est énorme pour nous », a-t-il indiqué. Encore sous l'émotion de cette soudaine disparition, toutes les voix ont souhaité que l'âme du disparu repose en paix. Décédé à l'âge de 59 ans, il laisse derrière lui, une veuve et deux enfants.

« Au-delà de sa famille, c'est une très grosse perte pour les Editions Sidwaya. Mais comme on le dit, la mort est une étape de la vie. Ce que nous retenons de M. Bakouan, c'est le travail de caricaturiste, d'historien de la société à sa façon, qu'il laisse à la postérité. A travers son crayon et sa gomme, il a su dénoncer certains vices de la société et exalter certaines valeurs de la société. Un travail qu'il a su faire avec abnégation, et avec passion au sein de la rédaction. Au-delà du travail, c'est quelqu'un qui a su motiver les jeunes. Il était devenu un parent à plaisanterie de l'ensemble de tous les journalistes. Malgré la différence d'âge, il a su briser la glace pour que chacun trouve en lui un aîné, un conseiller. C'est ce qu'il a su faire jusqu'à ce que le Seigneur décide autrement. Nous exprimons nos condoléances à toute sa famille au nom des Editions Sidwaya ».