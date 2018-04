Burkina Faso: Elections de 2020 - Des militants du MPP affûtent leurs armes

Pour l'un des formateurs, par ailleurs chef de service contentieux de la Commission de l'informatique et des libertés (CIL), Babina Charles Nadié, qui a donné la communication sur les droits et devoirs d'un militant, notamment dans le contexte burkinabè postinsurrectionnel, Internet n'est pas un espace de non-droit. « Il y a des règles qui s'appliquent sur ce qui est publié sur Internet, même s'il échappe à la territorialité parce qu'on ne peut pas identifier la localité d'un internaute au moment où il est en train de poster un message.

C'est en même temps une occasion pour nous de nous préparer pour que la bataille de 2020 soit un acquis pour nous la jeunesse », a laissé entendre le chargé des réseaux de la jeunesse du Kadiogo, Souleymane Ouédraogo. En outre, il a précisé que les modules dispensés concernent les droits et devoirs d'un militant, la communication sur Internet, le Plan national de développement économique et social (PNDES) et la communication sur le Conseil des ministres. A écouter Souleymane Ouédraogo, à l'issue de la formation, les participants vont être à mesure de communiquer de façon responsable sur les réseaux sociaux tout en donnant la bonne information à la population sur les réalisations et décisions gouvernementales. « Si nous sommes outillés, les jours à venir, vous allez constater un changement de comportement », a-t-il promis.

Pour remporter des victoires aux prochaines élections au Burkina Faso, les militants du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) s'approprient les outils nécessaires. En effet, à l'initiative de la jeunesse du parti du soleil levant, des jeunes venus de la province du Kadiogo mais aussi des villes de Bobo-Dioulasso, Kaya et Ouahigouya ont pris part à une formation aux réseaux sociaux, le samedi 7 avril 2018 à Ouagadougou. « Tous les jours, nous sommes sur les réseaux sociaux sans connaître les dangers que nous encourons. Cette formation va nous permettre de nous approprier nos droits et devoirs.

