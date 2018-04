Congo-Kinshasa: Espace Masolo - La marionnette à la conquête de Kinshasa

La représentante de Gütesiegel Kultur de l'Allemagne et partenaire de l'espace Masolo en RDC a salué la performance des acteurs congolais et leur engagement de promouvoir cette discipline.

Ensemble, ils ont partagé leurs expériences et formé les artistes et les enfants de la rue réinsérés dans la société sur cet art de spectacle que beaucoup de Congolais ignorent.

Pendant deux semaines, soit du 17 mars au 02 avril 2018, les artistes ont travaillé en atelier pour composer le scénario, la musique et réaliser des marionnettes géantes à l'aide des matériels tels des bambous et d'autres venus de l'étranger.

Cette rencontre avec les professionnels des médias a sanctionné la tournée des marionnettistes allemands et australiens à Kinshasa. Il était également question pour Andy Freer, Stéphanie Oberhoff et Stéphane Hisler en collaboration avec l'Espace Masolo, d'évaluer leur partenariat mis en place depuis 2003 et évoquer l'avenir de cette discipline artistique.

Quel avenir pour la marionnette en République Démocratique du Congo ? Comment rendre cet art thérapeutique attractif et populaire dans un pays où la crise sociale est la cause principale des perturbations de la tension artérielle? Ces questions ont été débattues lors de la conférence de presse animée, le week-end dernier, à Kinshasa par l'Espace Masolo.

