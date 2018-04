Congo-Kinshasa: Virage à risque !

Dans deux mois, ce sera déjà mi-2018. Oui, le temps file à vive allure. Au Congo-Kinshasa, les regards au rythme de la cadence de l'écoulement du temps sont, sans ambages, fixés sur la marche du processus politico-électorale qui doit déboucher par ces joutes programmées pour le 23 décembre prochain.

Maintenant, par ailleurs, après janvier, février et mars 2018, avril coule ses jours pendant que la carte du lendemain au pays, dessous de carte politique obligent, reste un mystère apte à rivaliser avec le casse-tête du sexe des Anges. Sont-ils des hommes, des femmes, ou y en a-t-il pour le premier sexe comme pour le deuxième ? A cette série d'interrogations, aux théologiens et autres experts de répondre. Ici, la matière et donc le jeu, les enjeux ainsi que les joueurs relèvent de la politique. D'où, de la sorte, un coup de projecteur s'impose.

Depuis le 5 novembre 2017, le saut dans l'inconnu tel que noté plus haut était censé être exorcisé par le calendrier électoral de la CENI. Il faut dire que cet almanach a tout de même eu de l'effet lors de la négociation du virage fin 2017 début 2018. Ne faut-il pas à présent que ce chronogramme soit servi avec d'autres comprimés thérapeutiques pour l'impasse électorale congolaise. Pourquoi pas la décrispation politique ? Pourquoi pas le rejet catégorique par la CENI de la machine à voter ? Pourquoi pas, aussi, l'acceptation du financement extérieur des élections à venir ainsi que des efforts musclés pour une meilleure sécurisation des coins et recoins du territoire national ?

Pourquoi pas, enfin, une redynamisation de la CENI et le CSAC au nom de l'Accord de la Saint Sylvestre? Le débat peut être ouvert sur ces prescriptions. Mais, d'ores et déjà, il faut dire que ce sont là des exigences, des réclamations, des désirs qui émanent de l'Opposition radicale prise dans son ensemble ainsi que cette partie de la Société Civile qu'incarnent l'Eglise Catholique avec le CLC et autres organisations. Il faut ajouter que la communauté internationale émet, in globo, elle aussi, sur cette longueur d'onde.

Hélas : Le tandem Pouvoir-CENI ne paraît pas jusqu'ici, à tord ou à raison, céder à ces sirènes. Pourtant, au vu des défis de la sensibilité des actions électorales à mener durant ces prochains mois, il semble impérieux d'accorder les violons au risque de mal négocier la pente raide sur laquelle le train électoral se trouve actuellement. Tenez ! A plus ou moins une soixantaine de jours de la convocation du corps électoral, en juin-juillet, toutes les questions qui fâchent autour du rendez-vous du 23 décembre ne sont pas encore élaguées.

Si, c'est une bonne chose d'ailleurs, les politiques ont trouvé un consensus en sourdine pour prendre part à ces joutes, il reste que la machine à voter, la décrispation sur fond d'éligibilité des cas à problème dont Katumbi, la redynamisation de la CENI et Cie continuent d'être des pommes de discordes alors que le virage fin avril-mai puis juin-juillet est de plus déterminant pour tant l'inclusivité que la légitimité du processus des élections. Le moindre faux pas durant ce parcours, en effet, même dans la gestion de l'examen du projet de loi sur la répartition des sièges ou la gestion tout comme l'appel, d'ailleurs, d'une toute nouvelle et prochaine marche du CLC, pourrait avoir des effets scrofuleux. Si les uns et les autres veulent des élections crédibles et apaisées, il faudra faire gaffe aux faux pas.