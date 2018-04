Congo-Kinshasa: Plateforme "Nogec et Alliés" - Constant Mutamba promet une victoire fracassante aux prochains scrutins !

Au cours de l'émission « Enjeux » diffusé à Kin24, une télévision émettant à Kinshasa, Me Constant Mutamba a rasé, dimanche 8 avril 2018, tous les sujets d'actualité qui défraient la chronique dans l'arène politique.

De la fin du dédoublement des partis politiques, en passant par le processus électoral, pour finir par la problématique des nationalités, le Président de la Nouvelle Génération pour l'Emergence du Congo, NOGEC, a émis ses points de vue. Mais, encore, dans la foulée de tous ces sujets exploités, l'homme que l'on surnomme « Macron congolais » par ses affidés a appelé la jeunesse ainsi que tous les partis politiques à adhérer massivement à la Nogec et Alliés, une plateforme qu'il a créé, aux fins de gagner, à tous les niveaux, les prochaines élections fixées à la date du 23 décembre 2018.

C'était, en effet, une occasion pour ce combattant des premières lignes pour le renouvellement de la classe politique de confirmer la création de sa plateforme électorale dénommée « NOGEC et Alliés ». Cette dernière qui, d'après lui, constitue véritablement un cadre idoine pour tous les jeunes désireux de challenger aux prochains scrutins. Concrètement, il a invité toute la jeunesse ainsi que tous les partis politiques à venir porter les couleurs et postuler au sein de son regroupement politique pour faciliter la conquête du renouvellement de la classe politique qui est, évidemment, le cheval de bataille non seulement de la Nogec mais aussi de toute la jeunesse qui, à en croire Constant Mutamba, est martyre de l'actuelle classe politique. « Venez nombreux adhérer, mobilisez-vous,... , nous allons aligner des candidats à tous les niveaux », a lancé le numéro Un de la Nogec et Alliés. « Effectivement, au lendemain du 23 décembre 2018, la Nogec et Alliés sera majoritaire au sein de l'Assemblée nationale et aux Assemblées provinciales disséminées à travers la République », a-t-il ajouté.

Concernant les épineuses discordes qui se posent entre les partis politiques ainsi que les différentes décisions du CNSA, limitant les dégâts concernant toute la problématique de dédoublement des regroupements politiques, Constant Mutamba, tout en félicitant cet acte de dextérité, célérité et sagacité posé, des mains de maître par Joseph Olenghankoy, président de cette institution d'appui à la démocratie, relève, cependant, une chose. Savoir qu'il s'agit, en effet, du réaménagement de l'appareil gouvernemental. Pour lui, il est plus qu'urgent de remanier l'actuel Gouvernement. Ce, d'autant plus que la plupart des partis ou personnalités qu'il regorge ne sont plus partie intégrante de l'Accord de la Saint Sylvestre. Ce compromis qui est non seulement le géniteur de cette équipe gouvernementale mais aussi son régisseur.

Dans la foulée des questions sur les nationalités de plusieurs figures politiques du pays, Me Mutamba, au cours de cette émission « enjeux », a plaidé pour l'ouverture de la nationalité qui, à l'en croire, ne devra plus être une et exclusive. Toutefois, étant donné que la nationalité demeure unique jusqu'à ce jour, tout celui qui devient binational et usurpe la congolité en occupant de haute fonction se devra subir les prescrits de la loi en toutes les matières, a-t-il précisé.