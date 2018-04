Reconnue pour l'encadrement des enfants vivant avec handicap mental, l'école « les Amis de Daniel » a, dans ses habitudes, organisé, le samedi 7 avril dernier, une manif portes ouvertes de sensibilisation dans la ligne droite de la journée mondiale pour l'autisme célébrée le 2 avril de chaque année.

A cette occasion, Mme Nadine Wauters, promotrice de cet établissement pour enfant, a appelé les autorités publiques ainsi que les parents à concourir massivement dans l'encadrement des enfants autistes aux fins de faciliter leur intégration sociale.

Cette manifestation a, avant tout, permis aux cadres de cette structure scolaire d'expliquer à l'auditoire, du reste, composé des jeunes, étudiants, parents, personnalités publiques,... , tous les contours de trouble du spectre autistique. Tour à tour, Nadine Wauters et M. Felly, directeur et psychologue des Amis de Daniel, ont signifié clairement que l'autisme n'est pas une malade ou un type de folie dont il existe des médicaments pour en guérir. Mais, il n'est qu'un trouble de communication sociale et de maîtrise de soi remarquable, en effet, entre 18 et 24ème mois d'un enfant.

Ils ont, en même temps, souligné que le trouble autistique est une indisposition qui s'améliore et se résorbe au fur et à mesure à supposé que le patient suit un encadrement succinct. Pour appuyer cette thèse, ils ont fait savoir, à l'étonnement de plusieurs, que les célèbres Albert Einstein et Bill Gates étaient d'authentiques autistes. Ce qui revient à dire, à en croire les différents propos des responsables de cet établissement, que tout le monde, sans exception, devra bannir tous les préjugés et stéréotypes concernant une personne autiste. Car, cette dernière est comme tout être vivant et peut, évidemment, émerger comme tout individu.

Pour arriver à bon port vers l'autonomisation et l'émergence des enfants autistes, un encadrement ou scolarisation, non pas du type traditionnel mais spécialisé, à la manière de l'école les Amis de Daniel, est plus que nécessaire. Eu égard à cette assertion, le soutien de tous, dans la sensibilisation ou le financement, concourra vraisemblablement dans l'évolution des enfants atteints de trouble du spectre autistique.

Car, « aider la personne autiste à grandir est œuvre sociale. Cela nécessite une longue chaine de solidarité entre nous tous. La solidarité dans la compréhension voire dans la compassion entre les uns et les autres », a déclaré Nadine Wauters. Pour elle, « accompagner, contribuer et même aider l'école les Amis de Daniel, c'est faire grandir l'enfant autiste qui demande bannir les sentiments de honte, attitude d'exclusion, d'humiliation, la fuite de la responsabilité parentale, etc. ».

La promotrice de cet établissement a dit clairement recenser plusieurs enfants autistes ou en handicap mental. Cependant, étant une œuvre et structure privée, son école a des difficultés pour leur prendre tous en charge. D'où invite-t-elle tout le monde à emboiter le pas de la Communauté internationale qui, depuis, dit et démontre sa préoccupation et sa sollicitude pour les enfants avec autisme.