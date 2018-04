Congo-Kinshasa: Rugby - Les journalistes sportifs formés sur les règles de jeu !

Au niveau africain, le rugby est dirigé par le marocain Abdelaziz Bougja. Le siège se trouve à Tunis, en Tunisie. Quant aux compétitions, Charles Yapo a indiqué qu'en Afrique, il y a plusieurs compétitions qui sont organisées dans le système de relégation et montée. Le top niveau sur le plan continental est le "Gold Cup". En RDC, le rugby a fait ses premiers pas en 1985 avec la Fédération Zaïroise de Rugby. La Fecorugby est devenue membre de Rugby Afrique en 2012. Et depuis, tout va bien.

En ce qui concerne les institutions du rugby, Charles Yapo a indiqué que l'instance faitier de ce sport porte depuis 2014, le nom de "World rugby" alors que de 1886 à 1996, elle était appelée International Rugby Board. C'est une institution qui gère le rugby à XV et le rugby à sept. Son siège se trouve à Dublin, en Irlande. Le président en exercice s'appelle Bell Beaumont, de nationalité anglaise. Charles Yapo a, par ailleurs, fait savoir que le "World Rugby" compte 103 membres, qui bénéficient de la subvention de cette dernière, et 18 membres associés.

Dans son mot de circonstance, le président de la Fecorugby, Herman Mbonyo a fait remarquer que le rugby est un sport existant depuis longtemps en République Démocratique du Congo, mais qui était pratiqué par des personnes qui ne maitrisaient pas les règles, ni la logique de du jeu. C'est sous cet angle que la Fécorugby a tenu à organiser cette formation pour faire connaître la discipline aux journalistes, leaders d'opinion qui sont censés, à leur tour, informer les autres. Pour la Fecorugby, les journalistes sportifs doivent comprendre et maîtriser la logique du jeu, avoir une connaissance basique des règles et se familiariser avec les termes appropriés à ce sport.

Plus de 50 journalistes sportifs ont pris part à cette formation. Ils l'ont suivi avec beaucoup d'attentions et d'intérêts, indique Guylain Boba, journaliste sportif à Direk TV, très assistait. La formation a été dispensée par un instructeur qualifié de rugby, Charles Yapo, de nationalité ivoirienne.

