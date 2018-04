Le Ministère provincial des Finances de la Province du Kasaï Oriental a organisé, la semaine dernière, la campagne de recensement des assujettis aux impôts et taxes provinciaux et locaux à Katanda, Territoire de la province du Kasaï Oriental.

Les responsables de la Direction Générale des Recettes du Kasaï Oriental -GRKOR- et les responsables du Projet de Renforcement de la Redevabilité et de la Gestion des Finances Publiques (Profit-Congo), ayant effectué le déplacement de Katanda avec à leur tête Willy Makiashi assistant du Coordonateur Provincial de PROFIT-CONGO qu'accompagnait le Secrétaire Crisfy Kalonji, ont marqué d'un cachet spécial cette opération. Cette dernière s'est, par ailleurs, réalisée avec succès.

Dans son allocution, l'Administrateur du Territoire de Katanda s'est investi personnellement au nom de l'autorité provinciale, aux côtés de la délégation de Profit-Congo et des équipes de la DGRKOR à sillonner les rues et quartiers de Katanda en vue de procéder au porte-à-porte pour la constitution du répertoire des contribuables. Et ce, sous une forte médiatisation et sensibilisation de la population cible. La société civile et la FEC/Katanda ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite de cette campagne.

L'objectif majeur était d'accompagner la DGRKOR Antenne de Katanda dans le recensement de la population assujettie à l'impôt foncier, impôt sur le revenu locatif, la vignète et la taxe sur la patente. L'AT de Katanda n'a pas caché son sentiment de joie à l'endroit de Profit-Congo qu'il a vivement remercié, d'ailleurs, pour avoir appuyé ce recensement en vue de doter la DGRKOR Antenne de Katanda d'un répertoire de contribuable fiable.

A son tour, Willy Makiashi, Assistant de Profit-Congo a émis le vœu de voir la société civile et les membres de la FEC s'approprier cette campagne car, il est constaté que l'impôt sur les revenus locatifs n'est jusque-là connu que par les détenteurs des maisons prises à location par les ONG et organismes internationaux ainsi que des maisons à usage commercial. Il est encore très mal connu par la majorité de bailleurs et de locataires surtout, pour des maisons à usage résidentiel. D'où, toute la nécessité d'impliquer la société civile pour que la population de cette contrée puisse s'approprier cet impôt, a-t-il conclu. A la fin de cette campagne, 6192 contribuables assujettis aux différents impôts et taxes ont été recensés sur toute l'étendue du Territoire de Katanda.