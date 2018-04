Congo-Kinshasa: Dans une ronde des communes - Le Pprd donne des moyens logistiques et autres aux bases

Après l'installation des Exécutifs provinciaux dans les 4 districts de la capitale, le secrétaire Permanent du Pprd, Emmanuel Ramazani Shadary, ses Adjoints et les membres de l'exécutif national ont fait ce lundi la ronde de 24 communes de Kinshasa. Sous une pluie battante, l'équipe de combat du Pprd sous la bannière de celui qu'on surnomme coup sur coup a remis à chaque exécutif communal les frais de fonctionnement, les symboles et matériels de visibilité du Pprd dans la ville de Kinshasa où le Pprd refuse désormais de baisser le front. Question de s'assurer du contrôle de la situation sur terrain en prévision des élections.

Par ailleurs, par cet acte posé lundi, après les tournées kinoises du SP, les têtes couronnées du Pprd sont censés désormais lui emboiter le pas en faisant des descentes sur terrain vers les bases jusqu'à l'ouverture de la campagne électorale dans l'objectif de tenir allumer et de raviver la flamme du Parti du peuple pour la Reconstruction et la Démocratie dont la fidélité au Président Kabila, l'initiateur de cette formation politique, n'a de cesse d'être renouvelé avec force.

Après les installations des comités exécutifs dans les districts et celle de la ligue des femmes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie -Pprd-, comme promis, lundi 9 avril dernier, Ramazani Shadary et son Gouvernement de combat ont silionne Kinshasa.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.