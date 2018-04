Congo-Kinshasa: Processus électoral - Harriett Baldwin à Kinshasa

La Ministre britannique pour l'Afrique en visite en RDC

La Ministre britannique pour l'Afrique, Harriett Baldwin, arrive aujourd'hui à Kinshasa pour une visite de trois jours en RDC. C'est la deuxième visite ministérielle britannique dans le pays en moins de 6 mois.

Lors de sa visite, la ministre Baldwin rencontrera des représentants du gouvernement et des principaux acteurs du processus électoral en cours, afin de discuter de comment le Royaume-Uni peut aider la RDC à organiser des élections crédibles, constitutionnelles et inclusives en décembre 2018. Elle soulignera le fait que la tenue des élections cette année est essentielle pour s'attaquer à certaines des causes profondes du conflit en cours et de l'insécurité.

La Ministre Baldwin aura l'occasion de constater l'ampleur des besoins humanitaires lors d'une visite dans un camp de personnes déplacées internes. Elle rencontrera des personnes qui ont fui leurs maisons pour échapper au conflit, et s'entretiendra avec celles qui reçoivent de l'aide alimentaire vitale et un soutien médical apporté par UKaid.

Le Royaume-Uni a été parmi les premiers bailleurs à répondre à l'appel humanitaire de l'ONU en réponse à la violence dans le Kasaï, et il continue à fournir une aide vitale à des millions de personnes en RDC. Lors de sa visite, la Ministre Baldwin en appellera également à d'autres partenaires pour intensifier leur réponse en vue d'empêcher davantage de pertes en vies humaines.

Dans le cadre de cette visite en RDC, la ministre Baldwin a déclaré:

«Je suis heureuse de visiter la RDC pour discuter de comment le Royaume-Uni peut appuyer le pays à œuvrer vers un avenir plus sûr et plus prospère.

«En tant que partenaire de longue date de la RDC, le Royaume-Uni s'engage à apporter une aide vitale aux millions de congolais qui en ont désespérément besoin. Nous soutenons les acteurs humanitaires qui cherchent à répondre aux besoins plus urgents.

«Je discuterai de comment le Royaume-Uni peut aider à l'organisation des élections crédibles et constitutionnelles permettant ainsi de s'attaquer à certaines des causes profondes de cette violence et mobiliser le potentiel de la RDC pour que le commerce et l'investissement privé soient au service de la prospérité à venir».

