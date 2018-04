Cote d'Ivoire/Algérie: Amani Yao (Entraîneur Asec) - "Nous irons chercher la qualification en Algérie"

On dirait que l'entente objective entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci) et le Rassemblement… Plus »

Nous avons un avantage avec cette victoire. Ce résultat du match aller peut être très précieux à la manche retour. Ils seront devant leur public. Ils seront donc plus engagés et déterminés. De notre côté, il nous faut être efficaces. Ce n'est qu'en marquant des buts qu'on pourra se qualifier pour le tour suivant.

On sait comment s'y prendre pour le match retour. Je peux aussi vous assurer qu'on connaît bien l'environnement. On va se préparer en conséquence pour aller chercher la qualification en Algérie.

Nous sommes une équipe habituée à la haute compétition. Et comme l'Asec sait voyager, on espère aller chercher la qualification. On a été lucide jusqu'au bout face à une équipe qui joue sur des contres.

