Algérie: Le Président Bouteflika inaugure la mosquée de Ketchaoua à Alger après sa rénovation

Photo: APS

Le président Bouteflika inaugurant la mosquée Ketchaoua restaurée et les extensions du métro d'Alger, le lundi 9 Avril 2018

ALGER- Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé, lundi lors d'une visite à Alger, à l'inauguration de la mosquée de Ketchaoua après sa restauration.

La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa, du ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, du ministre de la Culture, Azeddine Mihoubi, et du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh.

Située à l'entrée de la Casbah, la mosquée de Ketchaoua est considérée comme un monument historique classé au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO.

Fermée en 2008 après sa dégradation suite au séisme qui a frappé Alger et ses environs en mai 2003, la mosquée a connu des travaux de rénovation et de restauration confiés à l'Agence turque de la coordination et de la coopération (TIKA) avec l'apport d'entreprises et d'archéologues algériens, en vertu de l'accord signé en septembre 2013 par les autorités algérienne et turque et qui a permis à l'Algérie de bénéficier de l'expérience turque en matière de restauration des sites historiques et de former des cadres algériens.