Ile Maurice: Lallmatie, Heman Sookun - L'art et la photographie dans l'âme

Âgé de 22 ans, Heman Sookun terminera ses études supérieures prochainement. Il est le fondateur et directeur d'Horatio Studio et s'adonne à ses deux passions.

Heman Sookun est un jeune déterminé, qui veut se forger sa place au soleil. Dans cette optique, il entreprend nombre de projets. Si bien que l'année dernière, il a été élu un des plus jeunes entrepreneurs de Maurice. Il a alors mis sur pied Horatio Studio, sa propre entreprise, à Vallée-des-Prêtres. C'est une compagnie qui regroupe une dizaine de photographes travaillant en freelance. Ils réalisent des shootings professionnels, font des photos de mariage et exécutent bien d'autres projets selon la demande des clients.

Pour le moment, le jeune homme, qui croque la vie à pleines dents, collabore avec deux grands magasins de la région Est, notamment à Lallmatie. Il s'agit de Buzz Station et Harshinee Fashion. «Ce sont pour des fashion shoots», expliquet- il. Toutefois, il y a aussi des Conceptual Shoots avec de vrais mannequins.

Le jeune entrepreneur veut raconter des histoires, son propre vécu également, à travers les photos qu'il a faites. «Mo pe pans al fer enn gran voyaz dan plizier pei. En premier lieu pour explorer d'autres horizons et avoir la possibilité de travailler avec d'autres photographes de pays divers. Cela m'aidera à avoir plus de maturité dans ma vie et aussi dans ma carrière professionnelle», estime Heman Sookun.

Il fait montre d'encore plus d'enthousiasme car depuis peu, il collabore avec la Beya Model Academy, une compagnie basée en Australie. Une grande première pour le photographe mauricien. «Je ne compte pas m'arrêter là. Je compte poursuivre et compléter mes études dans un futur proche», indique-t-il. Heman Sookun étudie actuellement en vue de décrocher un Bachelor of Arts en Creative Advertising, Digital Design and Graphic Design. Une fois qu'il obtiendra ce diplôme, il entamera une maîtrise.

D'ailleurs, en ce moment, il est le photographe officiel du Charles Telfair Institute (CTI) à Moka. Le jeune homme est aussi peintre à ses heures perdues. Il a été classé au niveau national dans la filière Arts and Design. Il est passionné par les peintures à l'huile. «Dans art, mo ti tou letan premie depi Form 1 ziska HSC», affirme-t-il. D'ajouter que depuis tout petit, la peinture est innée chez lui. «Sel fason mo kapav exprim mwa sa», avoue-t-il.