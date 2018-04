Ile Maurice: Attouchements sexuels allégués - «Il m'a dit qu'il a fait une blague à Jessika... »

Hormis Roland David, Kaysee Teeroovengadum s'est mis plusieurs personnes à dos, dont Mario Lepois et Guito Lepoigneur. Ce dernier, au bout de cinq ans de guerre par déclarations interposées et de procès, a finalement vu sa suspension à vie du monde du volley rayée.

Pour lui, les gestes et les paroles de son frère ont été sortis de leurs propos. «Il m'a dit qu'il a fait une blague à Jessika (NdlR, Rosun) et il ne pensait pas que cela allait prendre une telle tournure. Que la vérité éclate !»

«Il aime plaisanter, il est taquin de nature. Il est même le boute-en-train de la famille», témoigne Bharun Teeroovengadum qui, avec ses frères Naz et Kaysee Teeroovengadum, a connu des joies et des peines dans le milieu du volley.

Depuis plus d'une semaine, il ne cesse de crever l'écran. Kaysee Teeroovengadum, connu dans le giron sportif, aurait eu des paroles et des gestes déplacés à l'égard de la lanceuse de javelot Jessika Rosun lors des Jeux du Commonwealth à Gold Coast, en Australie. De retour à Maurice, depuis samedi, l'ancien chef de mission devra se présenter devant la Southport Magistrates Court, le 17 avril. Mais, qui est donc Kaysee Teeroovengadum ?

