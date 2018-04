Ile Maurice: Affaire Sobrinho - Le Board of Investment pas tiré d'affaire

Un peu plus tôt dans la journée, des officiers de l'ICAC ont fait une nouvelle descente dans les locaux de l'Economic Development Board (ex-BoI) au Cathedral Square, à Port-Louis. Si certains documents ont été saisis, d'autres plus confidentiels ont été consultés sur place, indique une source proche du dossier. Il s'agissait de vérifier les dires de Ken Poonoosamy lors de son passage à l'ICAC, vendredi dernier.

Parmi les dossiers passés à la loupe, les procès-verbaux des différentes réunions menant à la décision du BoI de permettre l'octroi des droits de réservation. L'ICAC s'intéresse en particulier à la réunion où le BoI avait sollicité les avis juridiques du State Law Office et de deux Senior Counsels, en l'occurrence Mes Rishi Pursem et Maxime Sauzier. Ce dernier s'était d'ailleurs prononcé contre cette transaction. Autres dossiers scrutés, les différentes demandes faites par l'homme d'affaires angolais allant de son Occupation Permit jusqu'à ses différents plans d'investissements.

Le retour de Sydney, Bathfield, Chairman de Royal Park Ltd, dans les locaux de la commission, à Réduit est prévu cette semaine. Les enquêteurs tentent de corroborer les versions et documents fournis par Sydney Bathfield avec ceux du défunt Board of Investment (BoI).

Le défilé des protagonistes dans l'affaire Álvaro Sobrinho se poursuit à la Commission anticorruption (ICAC). Celle-ci devra procéder prochainement à l'interrogatoire de Dass Appadu, ancien secrétaire à la présidence de la République et CEO de Vango Property. S'ensuivra celui de Bernard Maigrot, le directeur exécutif de Royal Park Ltd.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.