Ile Maurice: Jumelle «manquante» - Coup d'envoi des travaux du Fact-Finding Commitee ce mardi

Pour rappel, Neha Sookun, qui avait accouché d'un seul bébé, le 16 mars dernier, à l'hôpital du Nord, allègue que l'échographie faite durant sa grossesse avait indiqué la présence de jumelles. Le couple Sookun avait lors mis en cause le Dr Arvind Ramgulam et le Dr Premchun Gobin. Ces derniers sont d'avis que les propos tenus par la mère et les proches seraient diffamatoires à leur endroit et porteraient préjudice à leur réputation.

Le Fact-Finding Committee (FFC) présidé par Carol Green-Jokhoo, Assistant Parliamentary Counsel, pour faire la lumière sur l'affaire des jumelles du couple Sookun, démarre ses travaux ce mardi 10 avril. Carol Green Jokhoo sera assistée du Dr Ramesh Oodit, spécialiste en obstétrique et gynécologie, et Doonunjoy Dassaye, Deputy Permanent Secretary.

