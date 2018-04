Ile Maurice: À la police - Sanjeev Teeluckdharry consigne une «Precautionary Measure» contre l'Express

Il affirme que son intégrité et son honneur ont été bafoués en tant que citoyen de la République de Maurice, d'avocat et Deputy Speaker de l'Assemblée nationale. Raison pour laquelle, Sanjeev Teeluckdharry s'est rendu au poste de police de Line Barracks pour consigner une Precautionary Measure contre l'express, lundi 9 avril.

Le Deputy Speaker pointe du doigt l'opinion de Touria Prayag, rédactrice en chef du magazine Weekly, qui est parue dans le quotidien en date du 6 avril. Celle-ci est intitulée: Let him have his day in court ! Sanjeev Teeluckdharry a indiqué que les allégations faites à son encontre sont «diffamatoires» et portent atteinte à sa réputation.