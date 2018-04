Ile Maurice: Toussaint - «Jessika Rosun m'avait dit qu'elle n'irait pas de l'avant avec cette affaire»

Lors de la PNQ, Xavier-Luc Duval a également pointé du doigt le comité olympique mauricien (COM). Selon le leader de l'opposition, celui-ci tire toutes les ficelles dans cette affaire et a empêché que des sanctions soient prises promptement. «À mon niveau, je ne peux pas réagir pour le COM», devait déclarer Stephan Toussain.

Le ministre a poursuivi en indiquant que ce n'est qu'après qu'il a pris connaissance de l'ampleur de cette affaire qui était diversement commentée dans la presse. «J'ai de nouveau rencontré Jessika Rosun le 2 avril et elle m'a reparlée des gestes indécents que Kaysee Teeroovengadum a eu à son égard. J'ai immédiatement informé le ministère de l'Égalité des genres et j'ai demandé à ce qu'elle ait un support psychologique», a ajouté Stephan Toussaint. La lanceuse de javelot rencontrera d'ailleurs un psychologue à 15 h 30 ce mardi 10 avril.

Plus particulièrement sur l'affaire d'attouchements sexuels allégués impliquant l'ancien chef de mission, Kaysee Teeroovengadum et la lanceuse de javelot, Jessika Rosun.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.