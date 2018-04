Bénin: Rentrée parlementaire avec une session capitale au programme

De gros dossiers attendent les députés dans un climat à la fois tendu sur le plan social par les grèves et sur le plan préélectoral. Adrien Houngbédji, président de l'Assemblée nationale, membre de la majorité parlementaire, en parle dès le début de son discours : « Notre session est une session capitale, ouverte pour se pencher essentiellement sur les dossiers qui engagent l'avenir de notre démocratie, comme que la réforme du système partisan, le Code électoral, le Code pénal, qui nécessitent sérénité et clairvoyance... »

Au Bénin, c'est la reprise pour les 83 députés qui ont fait, ce lundi, leur rentrée à l'Assemblée nationale à Porto-Novo, la capitale. Une cérémonie solennelle a eu lieu en présence des présidents des parlements togolais, burkinabé, nigérien, de représentants du gouvernement, des institutions et du corps diplomatique. Cette session s'annonce capitale à un an des élections législatives.

