Madagascar: Conjoncture politique - L'UNRRM va briser le silence !

Mais ce n'est pas tout. Des formations ont été dispensées aux membres du parti dans chaque arrondissement de la Capitale. Par ailleurs, l'UNRRM a également participé avec le Cram (Cercle de Réflexion pour l'Avenir de Madagascar) à l'éducation des citoyens axée sur la refondation et la reconstruction du pays. Notons que l'UNRRM est un parti légalement constitué par l'arrêté ministériel n°32 529/2014 du 29 octobre 2014 et est enregistré sur le Registre national des Partis Politiques n°175/2014 du ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation.

Du côté du parti, on argue que des efforts ont été entrepris par l'UNRRM en politique. Il s'agit, en l'occurrence, de propositions d'améliorations du cadre légal des élections en collaboration avec la Ceni (Commission électorale nationale indépendante) et le PNUD (Programme des Nations unies pour le Développement) l'année dernière.

L'Union nationale pour la Refondation et la Reconstruction de Madagascar (UNRRM), fondée par Rajerison Nicole Véronique, membre du conseil municipal de la Commune urbaine d'Antananarivo, fera une apparition médiatique dans les jours qui viennent. De source sûre, cette ancienne candidate à la Mairie de Tana va aborder les points focaux de l'actualité, entre autres, les élections, les lois électorales et la situation politique en général.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.