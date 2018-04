Madagascar: Expulsion de Christine Razanamahasoa - Le Leader Fanilo condamne

Prétexte. D'après toujours le communiqué, « le Leader Fanilo ne croit pas aux explications selon lesquelles elle s'est fait éjecter manu militari du domicile qu'elle a occupé parce que ses droits d'y résider sont caducs. Des logements administratifs sont un peu partout sur le territoire de la République malgache habités par des agents de l'Etat ayant achevé leurs années de service, sans que cela ne constitue forcément un prétexte pour les mettre à la porte. Lorsqu'on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Par de-là toutes ces considérations, ce sont les manières qui ont choqué, une armée entière de force de l'ordre appuyée par des gros bras, aux petites heures, débarque avec un huissier et procède illico presto à une mise à la rue. »

