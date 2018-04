Madagascar: Gaz domestique - Les prix affichent une stabilité

Les prix des produits de première nécessité tels que le riz, le charbon, et peut être bientôt les frais des transports continuent de flamber... Les hausses de prix reflètent l'inflation, évaluée pour Madagascar à 8,3% en 2017 et estimée à 7,7% en 2018, selon les données de l'INSTAT (Institut National des Statistiques). Le prix du sac de charbon, par exemple, atteint actuellement des sommets à 20.000 Ariary, voire 25.000 Ariary dans la Capitale.

L'un des rares produits qui ne suit pas ce train de la hausse est probablement le gaz domestique dont les prix n'ont pas changé depuis plusieurs mois. Et ce, malgré une fluctuation des cours de change. « Ce maintien des prix traduit notre volonté de proposer un produit accessible aux consommateurs, non seulement en termes de disponibilité, mais aussi en termes de qualité et de prix » explique un responsable de Vitogaz, le leader de la distribution de gaz domestique à Madagascar. Mieux, depuis deux ans, le prix du gaz a ainsi connu une baisse cumulée à hauteur de -16%. Par ailleurs, une étude de marché menée en 2017 a démontré que, pour un foyer de 5 à 6 personnes, les dépenses sont les mêmes si la famille utilise du gaz ou du charbon. Mais avec cet avantage pour le gaz qui est une énergie propre aussi bien pour le foyer que pour l'environnement. Faut-il en effet rappeler que le gaz ne pollue pas.

Ce constat a, en tout cas renforcé la volonté de Vitogaz de toucher le maximum de consommateurs, pour qu'ils puissent bénéficier du gaz, de son confort d'utilisation et aussi de tous les avantages qui vont avec et qu'on ne trouve pas avec le charbon : la préservation de l'environnement, la santé, la sécurité. C'est pourquoi VITOGAZ a signé un partenariat avec la banque SIPEM, spécialisée en microcrédit, permettant d'ouvrir le marché du gaz à davantage de Malgaches. Forte de cette conviction, l'entreprise a concocté pour le public toute une série d'actions en 2018 pour mieux faire connaître le gaz et attirer les consommateurs : campagne de sensibilisations et de promotions, des animations, développement de nouveaux partenariats pour la distribution. « Lemaitso », a encore de beaux jours devant lui, et est plus que jamais décidé à se mettre au service des foyers malgaches.