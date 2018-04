Madagascar: Forum économique régional - Fianarantsoa prêt à relever le défi du développement régional

Le décollage économique national ne pourra être effectif en dehors du décollage économique des Régions, selon le CREM (Cercle de Réflexion des Economistes de Madagascar).

Le premier Forum économique régional organisé par le CREM s'est tenu le 7 avril dernier, dans la capitale du Betsileo. Axé sur le développement de la Province de Fianarantsoa, il s'agit d'une initiative qui s'inscrit dans la continuité du premier colloque national, organisé les 26 et 27 mars 2018, au Carlton Anosy, pour débattre sur les conditions de décollage économique de la Grande Ile.

Nécessité. Au collège Fo Masin'i Jesoa, à Talatamaty Fianarantsoa, qui avait eu le privilège d'héberger le forum régional le temps d'une journée, les participants ont pu discuter et échanger autour de différents thèmes, intitulés « Les freins conjoncturels et les obstacles structurels au développement de la province » et « les rôles attribués à l'élite locale dans le processus de développement ». Au fil des débats, les discussions ont également porté sur une analyse sans complaisance du monde rural, ainsi que sur la mise en exergue des facteurs négatifs annihilant toute velléité d'émergence de ce secteur qui, pourtant, contribue significativement à la dynamique de l'économie de la province. La flamme perceptible dans les propos des intervenants et l'ardeur dans les débats ont été assez explicites, pour démontrer la volonté des uns et des autres, de sortir coûte que coûte leur province de cette pauvreté chronique ayant toujours marqué le quotidien de la population du « Faritany » de Fianarantsoa. Une province classée, depuis toujours, bon dernier au niveau national en matière de performance économique. Le décollage économique est devenu une impérieuse nécessité après des décennies de débâcle économique portées par des projets sans réels effets sur le développement local.

Forts potentiels. Pourtant, à croire les différentes affirmations recueillies lors de ce colloque régional de Fianarantsoa, cette province dispose de tous les atouts susceptibles de soutenir un vrai décollage économique et d'accompagner son développement. Des ressources humaines disponibles en quantité, d'abondantes ressources minières, un climat favorable à la production agricole, etc. autant de facteurs, auxquels pourraient s'ajouter d'autres, qui, exploités à bon escient, pourraient servir de socle à la mise en œuvre d'une véritable politique économique tournée vers l'amélioration des conditions de vie de la population locale et le développement de la nation toute entière.

Mémorandum. Ce forum régional pour la province de Fianarantsoa aura en tout cas permis aux organisateurs de recueillir différentes propositions concrètes, quant à la voie à prendre pour le rebond économique de la province. Des propositions qui, après analyse de pertinence, seront regroupées dans un mémorandum et éditées sous forme de « documents cadres » à mettre à la disposition des politiciens et des futures décideurs pour la formulation de leurs projets de société et pour la définition des stratégies à mettre en place dans l'optique du redressement économique de la Région. Du moins c'est ce qu'a confirmé Zavamanitra Andriamiharivolamena, le coordinateur régional du CREM/Fianarantsoa, qui, d'ailleurs, s'est déclaré satisfait de la forte participation des forces vives locales dans cette assise régionale. Y ont en effet répondu présents autant les Ong, les élus, locaux, les partis politiques, les membres de la société civile, les universitaires, que les représentants des organisations confessionnelles, ou encore les entrepreneurs. Après Fianarantsoa, le CREM, qui regroupe notamment des enseignants chercheurs des universités malgaches, envisage de poursuivre son initiative dans les autres chefs-lieux de province toujours dans l'optique de contribuer au développement des régions et partant à l'émergence de l'économie nationale.