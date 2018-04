Madagascar: Lutte contre l'insécurité - Les responsables hauts gradés convoqués à Iavoloha

Le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier prône la tolérance zéro contre les responsables qui échouent dans leur mission.

« Le Premier mnistre, Chef du Gouvernement, (... ) assure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national dans le respect de l'unité nationale ; à cette fin, il dispose de toutes les forces chargées de la police, du maintien de l'ordre, de la sécurité intérieure et de la défense (... ). » C'est en vertu de ces dispositions de l'article 65 de la Constitution que le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier a réuni hier au Palais de Mahazoarivo cinq membres du gouvernement dont le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation (lui-même), le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité Publique, le ministre de l'Economie et du Plan et le secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie nationale. Cette réunion de travail qui durera deux jours a pour but de coordonner les actions à mener par ces départements ministériels dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et les manœuvres de déstabilisation. Dans l'après-midi d'hier, les hauts gradés qui se sont réunis à Mahazoarivo ont été convoqués à Iavoloha par le président de la République qui a agi en tant que chef suprême des Forces armées.

Au niveau territorial. D'après le Chef du Gouvernement, les stratégies sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publique qui vont être élaborées aujourd'hui à Mahazoarivo seront mises en œuvre notamment au niveau territorial. Des structures d'exécution seront mises en place au niveau des communes, des districts et des préfectures. « Il est temps de redresser les dysfonctionnements qui ont handicapé nos actions. Les actions menées par les ministères concernés par le maintien de l'ordre et de la sécurité publique seront dorénavant coordonnées de façon à ce que nous puissions restaurer l'autorité de l'Etat et asseoir la stabilité en cette période pré-électorale. », a déclaré hier le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier. Avant de rajouter : « Il ne peut y avoir de développement sans sécurité et stabilité politique. Nous allons donc intensifier nos luttes contre l'insécurité urbaine et rurale et les actes de déstabilisation. Ces luttes vont s'inscrire dans le cadre de la mise en œuvre de la Vision Emergence 2030 du président de la République. Il est temps de rassurer la population qu'il y a un Etat qui la protège. »

OMC national. Visiblement, le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier veut prendre le taureau par les cornes. La concertation qui se déroule depuis hier à Mahazoarivo entre dans le cadre d'un OMC national (Organisme Mixte de Conception créé par le Décret n°84-056) dont il est le président en tant que Chef de l'Administration. Au niveau des districts, cet Organisme Mixte de Conception est composé du chef de district (président), des commandants des Unités de l'Armée, de la Gendarmerie et de la Police nationale ainsi que du Procureur de la République (représentant du ministre de la Justice). La même structure existe au niveau des préfectures. A entendre donc le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier, le fonctionnement de l'OMC au niveau des districts, des préfectures et au niveau national sera amélioré. « On ne peut plus tolérer les échecs, car l'année 2018 est une année particulière étant donné que nous allons organiser cette année l'élection présidentielle. Les responsables défaillants seront sanctionnés et remplacés. », a-t-il averti. En tout cas, on attend aujourd'hui la résolution de cette concertation sur l'élaboration des stratégies destinées au maintien de l'ordre et de la sécurité publique.