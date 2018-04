Madagascar: Coupe de la CAF - C'est plus compliqué pour Fosa Juniors !

Se faire massacrer par 6 buts à 1. C'est le résultat de Fosa Juniors qui disputait dimanche au Ghana son troisième tour de la Coupe de la Confédérations appelé encore 16èmes de finale bis pour dire qu'il s' agit du dernier écueil avant les matches de groupe et ce que cela suppose de primes alléchantes à la clé.

C'est maintenant plus compliqué pour Fosa Juniors, car pour se qualifier, il va lui falloir marquer cinq buts sans en encaisser un seul. Or l'histoire du club et ses palmarès montre qu'il est bien capable de garder ses buts inviolés, il lui sera par contre difficile de marquer les cinq buts nécessaires avec le potentiel qu'il a.

Trois penaltys. Certes et à l'heure du bilan, les Majungais vont tout mettre sur le compte de l'arbitre gambien qui a accordé trois penaltys, mais cela n'explique pas tout et n'oublions pas que Bakary Papa Gassama est l'un des meilleurs sifflets africains pour avoir été arbitre de la CAF en 2014 et en 2015 sans oublier le fait qu'il a dirigé la finale de la CHAN tout dernièrement à Casablanca.

D'ailleurs la disposition tactique de Bob Kootwiij si elle a marché auparavant, présente des failles au fur et à mesure qu'on monte dans la hiérarchie. Car à ce niveau de la compétition, on n'improvise pas comme c'est le cas en choisissant d'aligner Marobe Jean Claude dans la charnière centrale alors qu'il est à l'aise au poste de sentinelle comme il l'a été à l'AS Adema.

Erreur. Et d'une erreur à une autre, il a aussi mis Dax, l'un des rares n°10 du lot, au poste de demi défensif alors qu'il est au mieux en évoluant juste derrière l'attaquant de pointe. C'est d'ailleurs le joueur capable d'alimenter en bonne balle l'attaquant Besona bien trop seul pour retrouver l'efficacité qu'il avait à Amparafa où tout le monde joue pour lui.

Et même si le staff technique décide de remettre dans le lot des hommes capables de faire la différence comme Santatra ou Elefoni, la mission ne serait pas facile puisque l'Aduana Stars viendrait, le 18 avril à Mahajanga, dans l'unique but de limiter la casse.

Et une fois de plus, le football malgache échoue si près du but comme s'il est maudit. Après la défaite contre l'Angola qui a empêché les Barea de se qualifier aux phases finales de la CHAN 2017, voilà que Fosa Juniors se trouve devant une situation guère favorable. Mais c'est peut-être la faute de cette crise qui mine la Fédération malgache de Football et qui fait qu'il manquait cette cohésion utile en pareil cas. Il y a matière à faire réflexion...