Madagascar: Kung-fu Wisa - Contre toute tentative de troubles

Et de marteler que le Kung-fu est contre toute tentative visant à provoquer de nouveaux troubles dans le pays. « Nous sommes prêts à faire face aux fauteurs de troubles », a-t-Il averti, tout en lançant un appel à l'apaisement et à la solidarité à l'endroit du peuple malgache. La célébration du 38e anniversaire du Kung-fu Wisa se poursuivra à Antananarivo le dimanche 15 avril prochain.

Dirigés par Maître Avoko Rakotoarijaona, plus de 5.000 pratiquants venant de tous les quartiers d'Antsirabe ont participé au « Rodobe » qui a traversé la Ville d'Eau. Le témoignage des Kung-fu de la première heure qui ont été emprisonnés après avoir subi l'attaque meurtrière de l'Armée en 1985, a marqué cette descente à Antsirabe. D'après les explications de Maître Avoko Rakotoarijaona, on compte actuellement plus de 500.000 pratiquants du Kung-fu Wisa dans tout Madagascar, dont 60.000 à Antsirabe.

