Madagascar: Exposition - « Moziak'amia'kolo » ou le voyage musical en peinture

De ce fait, Nonoh Ramaro, fait alors chanter ses toiles à sa manière et offre la musique au monde selon son « feeling ». Tantôt en mettant en avant une multitude de notes comme bon lui semble, tantôt mélangeant une multitude de techniques, qu'un seul mot ne suffirait pas à définir exactement son style. Mais justement, ceci fait la particularité de l'artiste. Il a alors intitulé ses œuvres en reprenant des morceaux choisis tels que « Izay hombanao dia hombako » de Régis et Landy. Le portrait de Samoela quant à lui, porte le nom de « Radio carte », rappelant quelques peu une once de nostalgie. Jusqu'au 28 avril, Nonoh Ramaro invite le public à découvrir des toiles aux diverses sonorités.

Le tout se traduit par des couleurs vives et chaudes qui nous rappelle incontestablement l'énergie de la musique de ces grandes stars comme Régis Gizavo, Samoela, ou encore Dama Mahaleo et Lala Njava.

