Madagascar: « Gafunk » et « Zaoto groove » - Un cocktail explosif !

Nully Ratomosoa et Jimmy Be Zaoto se retrouveront ce vendredi 13 à l'e-media pour un concert exclusif.

Deux styles musicaux parfois très ressemblants et certaines fois, très différents l'un de l'autre. Deux musiciens à la forte personnalité, partagés entre la tradition et la modernité. Deux jeunes gens portés par la même ambition, celle de porter haut le flambeau malgache (et ils y parviendront certainement). Deux jeunes artistes qui ont l'avenir devant eux et qui méritent amplement d'être appréciés et d'être mis en avant... Nully Ratomosoa et Jimmy Be Zaoto, car c'est d'eux dont il s'agit, le vendredi 13, vont se retrouver sur la même scène pour dévoiler aux mélomanes leur musique.

Celle qui ne passe pas une dizaine de fois à la radio et sur le petit écran. Celle qu'on prend le temps de savourer autour d'un bon verre de whisky ou d'une bonne bière. Car le « gafunk » et le « zaoto groove », styles propres aux deux musiciens, on les découvre uniquement sur scène comme ce sera le cas ce vendredi 13 avril dans la grande salle de l'e-media Tsiadana. Pour ceux qui n'ont encore jamais essayé l'expérience « gafunk » et goûté au « zaoto groove », c'est donc l'occasion ou jamais.