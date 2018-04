Madagascar: «Entrepreneurship Camp» - La deuxième édition à Mahambo

Dédié au développement personnel et à l'entrepreneuriat, l'Entrepreneurship camp s'adresse au développement personnel et à l'entrepreneuriat.

Un concept qui a connu de fort succès et qui a fait parler de l'organisme initiateur au nom de Le Centre ou Le Centre d'Excellence en Entrepreneuriat. Prévue pour les 9,10, 11 et 12 mai prochains, la deuxième édition va correspondre à des séances de formations et d'activités permettant aux participants de développer au mieux leur sens de l'entrepreneuriat.

Menée dans un environnement propice au renforcement du développement personnel des participants, l'édition de cette année s'annonce constructive et vivifiante à l'instar de la première. Comme le souligne Riveltd Rakotomanana, directeur exécutif de Le CEENTRE: « pour la prochaine expérience à Mahambo, plage, colline, tentes, flore côtière, climat tropical, couverts à base de feuilles de ravinala, plats typiques de l'Est feront la joie et aideront les vingt campeurs partis pour l'aventure ».

« Un dépaysement tout à fait idéal pour les réflexions individuelles », surtout pour ceux qui se projettent d'apporter le changement dans leur vie d'après toujours le numéro Un du Le CEENTRE. Il convient de noter que la prochaine édition va durer quatre jours durant lesquels confiance en soi, objectifs de vie vont être mis en avant.