Madagascar: Rossy an-XXX - Le concert au Coliseum, annulé !

Le concert de Rossy au Coliseum le 1er mai est annulé !

« Nous n'avons aucun autre choix que de nous soumettre à ce qui a été décidé. On n'est pas content, on est même très furieux d'avoir été ainsi pris au dépourvu et par la manière dont les choses se passent alors que cet évènement, nous l'avons préparé depuis des mois et le public l'attendait avec la plus grande impatience. Le plus enrageant, c'est le fait qu'on ne peut même pas reporter notre concert à une autre date étant donné que pour les réservations du Coliseum, il faut une année à l'avance ».

Des propos du responsable de Mi-ritsoka production et de Rossy qui reflètent leur détresse et leur frustration. Le 1er mai, le Coliseum devrait effectivement accueillir le grand spectacle de célébration des 30 ans de scène de Rossy et les 10 ans de Mi-ritsoka. Aujourd'hui, on leur annonce la tenue d'un grand concert gratuit organisé par les autorités au Coliseum le 28 avril. Autrement dit, le concert de Rossy est automatiquement annulé et ils doivent se plier à ce qui a été décidé. Révoltant !