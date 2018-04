Madagascar: Titres fonciers - Une opération de distribution à grande échelle

Le Dg des services fonciers de spécifier toutefois qu'une entente a été effectuée entre l'État et ladite société sur les questions de droit et d'indemnisations des personnes. Un projet d'extension de l'opération dans d'autres régions de l'île serait actuellement en cours. Entre autres, à Mahajanga où 6.000 titres vont être distribués sachant que 500 autres titres l'ont été avant la fin de l'année 2017. Le côté Nord de l'île sera également touché par ladite opération. Le DG des services fonciers d'annoncer que 4.000 titres sur un terrain qui appartenait autrefois à la société Star vont être distribués à la population locale.

La direction générale des domaines des services fonciers procède actuellement à une opération de distribution de titres fonciers dans quelques régions de la Grande Ile. Comme c'est le cas dans le district de Fort-Dauphin où environ 500 titres et cartes topographiques ont été distribués à 210 personnes. Propos recueillis auprès de Hasimpirenena Rasolomampionona, directeur général des services fonciers au Carlton Anosy hier. Celui-ci de noter que les terrains objets des titres et cartes topographiques distribués à Fort-Dauphin étaient situés dans le domaine d'exploitation de nickel de la société QMM.

