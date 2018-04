Madagascar: Forces de défense et de sécurité - Les mécanismes de contrôle

Omer Kalameu en train d'expliquer les mécanismes de contrôle des FDS.

Le but du contrôle démocratique des Forces de Défense et de Sécurité est d'assurer une meilleure gouvernance du secteur de la sécurité.

Un atelier sur les techniques d'interpellation et le contrôle démocratique des Forces de Défense et de sécurité (FDS) a eu lieu la semaine dernière au DLC, à Anosy. Il a été animé par Omer Kalameu, Conseiller aux Droits de l'Homme du Bureau de la Coordination résidente du Système des Nations unies à Madagascar. Parmi les thèmes abordés, lors de cet atelier, figurent notamment les rôles des médias dans le contrôle démocratique des FDS. Les médias auront ainsi comme rôle d'être les garants du respect des normes démocratiques ainsi qu'en qu'acteurs de contrôle de la gouvernance et du processus de RSS.

Enquêtes. Les mécanismes de contrôle des FDS s'effectuent ainsi avec la supervision par l'Exécutif notamment par la formulation et mise en œuvre des politiques sécuritaires, gestion de la planification des FDS. Il y a, en outre, divers contrôles à savoir, le contrôle parlementaire portant sur l'adoption des lois relatives à la défense et à la sécurité ainsi que le contrôle du budget et de l'action des FDS. Le contrôle judiciaire, il s'agit des enquêtes et résolutions des plaintes déposées par les citoyens, le contrôle par la société civile et les médias et ceci dans le dessein de mettre en exergue la transparence, la responsabilité, l'enseignement et le renforcement des capacités. Le contrôle interne exercé par la hiérarchie des FDS, à travers les différentes inspections.

Evaluations. Les conditions nécessaires quant aux rôles des médias dans le contrôle démocratique des FDS sont la liberté de presse, l'accès à l'information, l'indépendance et la sécurité des journalistes. Qu'en est-il exactement de leurs rôles ? Il s'agit de participer à la communication entre le Parlement et la population, promouvoir la transparence et la redevabilité au niveau des prestations des FDS, appuyer les évaluations des politiques, sur les services rendus par les FDS et œuvrer pour asseoir une coexistence pacifique entre journalistes et FDS. Des éléments à considérer consistent à s'imprégner de la Réforme du Secteur de la Sécurité RSS, ainsi que du rôle des missions des FDS, respecter l'éthique et la déontologie au niveau de la collecte, le traitement et la publication des informations, considérer le caractère confidentiel de certaines informations au niveau des FDS (exemple, conduite des opérations militaires).