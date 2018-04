Sénégal: Mix énergetique - Les efforts du pays salués par les partenaires techniques et financiers

Desert to power, une initiative de la Banque africaine de développement (Bad) a été… Plus »

Il a cité les centrales de Tobène Power d'une capacité de 105 mégawatts, de Bokhol et de Malicounda qui constituent, à son avis, des actions concrètes traduisant la volonté des autorités sénégalaises de fournir l'énergie durable aux populations surtout rurales. «Le Sénégal peut d'ores et déjà se féliciter d'avoir atteint un objectif de 21 % d'énergies renouvelables dans son mix énergétique grâce principalement à la production hydroélectrique et au solaire.

Les partenaires techniques et financiers ont salué, hier, la politique de mix énergétique mise en œuvre par le Sénégal et qui a permis d'enregistrer un taux de 21 % d'énergies renouvelables. «Il faut féliciter le gouvernement sénégalais qui a atteint un taux de 21 % d'énergies renouvelables dans le mix énergétique. Il faut l'aider à atteindre son ambition de 30 % », a déclaré Serge Marie Nguessan, le responsable pays de la Bad au Sénégal.

