Angola: Le débat sur le rapatriement des capitaux requiert la participation de la société civile

Pour sa part, le président du groupe parlementaire du MPLA (Parti au pouvoir), Salomão Xirimbimbi, conscient que les deux textes officiels (celui du gouvernement et celui de l'UNITA) contenaient réellement des points de vue divergeant, a plaidé pour l'élargissement du débat avant l'approbation finale et globale de ces deux propositions.

Luanda — La société civile et d'autres partenaires de l'Etat devraient participer au débat sur la Proposition de Loi de rapatriement des ressources financières déposées illicitement à l'étranger et au projet de Loi du Régime Extraordinaire de Régulation Patrimoniale (RERP) pour la recherche des consensus.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.