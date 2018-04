Angola: Analyse de la coopération culturelle Angola/Namibie

Luanda — La coopération entre Luanda et Windhoek dans le domaine culturel, visant à consolider l'amitié entre les deux camps, a été analysée lundi, dans la capitale angolaise, par la ministre de la Culture, Carolina Cerqueira et l'ambassadeur de Namibie en Angola, Mme Cláudia Vushona.

Le rôle de la culture, comme facteur qui donne de l'impulsion au renforcement des échanges et des expériences, dans le partage des valeurs liées à la tradition et aux us et coutumes des peuples des deux pays, a été mis en relief par les deux interlocutrices, qui ont décidé de dynamiser des actions conjointes, qui correspondent aux aspirations des communautés des régions frontalières entre les deux territoires.

Carolina Cerqueira a identifié les secteurs prioritaires à la construction des monuments de Cassinga et de Xetequela, en hommage aux soldats tombés pour l'indépendance de la Namibie, soit une des recommandations de la SADC (Communauté de Développement de l'Afrique Australe) visant à ériger dans la région un patrimoine de libération.

Pour sa part, qualifiant de "très bénéfique" sa rencontre avec la ministre angolaise de la Culture, la diplomate namibienne a souligné que celle-ci avait permis d'établir les bornes de renforcement de la coopération dans divers secteurs de la culture, en tenant compte des liens de coopération et d'amitié existant entre les deux pays.

Enfin, félicitant l'Angola pour le 16è anniversaire du rétablissement de la paix sur son territoire et de la réconciliation nationale célébré le 04 avril, l'ambassadeur de Namibie, qui a salué l'élévation de la ville historique de Mbanza Kongo au rang de Patrimoine de l'humanité, a ajouté: "Nos relations contribuent au développement des deux pays et au renforcement d'amitié et de fraternité entre nos deux peuples".