Sénégal: Gabriel Fal pour un programme global de réformes agraires et de privatisation des terres

Desert to power, une initiative de la Banque africaine de développement (Bad) a été… Plus »

Pour lui, au Sénégal, on parle de la loi sur le « domaine national » qui n'attribue aux paysans que la seule affectation, assortie de l'interdiction totale de transaction. Avant de souligner que la plupart des économistes considèrent que ce régime est réducteur vis-à-vis du développement et de la modernisation nécessaire du monde rural.

Il a fait ce plaidoyer dans sa dernière tribune publiée dans JA N° 2987 du 8 au 14 avril 2018. Une position qui entre dans le cadre de la valorisation de la terre et de son importance dans la création de richesse, d'impulsion « de performances économiques et de bien-être des populations ».

Pour lui, ce sera le passage obligé pour un développement plus harmonieux et une modernisation du monde rural.

Copyright © 2018 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.