Ile Maurice: Affaire Sobrinho - L'Independent Commission against Corruption à Vango Properties

D'abord, l'ex-secrétaire à la présidence de la République Dass Appadu avait pris de l'emploi en tant que Chief Executive Officer de Vango Properties Ltd, firme dont Alvaro Sobrinho est le seul actionnaire. Ensuite, Vango Properties Ltd est aussi la compagnie à travers laquelle Alvaro Sobrinho voulait se procurer 34 villas sous le Property Development Scheme.

Que recherchent les limiers de l'Independent Commission against Corruption ? Les informations ne transpirent pas encore. Mais Vango Properties Ltd est impliquée dans l'affaire sous deux volets de l'enquête.

En sus de la State House, les limiers de l'Independent Commission against Corruption se sont rendus dans les locaux de Vango Properties Ltd à Ebène ce mardi 10 avril. Cette descente s'insère dans le cadre de l'enquête sur Alvaro Sobrinho. C'est vers la mi-journée que cette descente de la commission anticorruption a eu lieu.

