Ile Maurice: Affaire Alvaro Sobrinho - José Pinto autorisé à voyager

À ce stade, Me Soochit a réclamé un ajournement temporaire pour consulter le bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP). Cela pour savoir si Jose Pinto pouvait se faire représenter. À la reprise, après consultation avec le bureau du DPP, la représentante du parquet a argué que la compagnie n'est pas représentée juridiquement. Me Soochit a expliqué que, selon les dispositions de la loi, il incombe à son directeur ou à son secrétaire de représenter la compagnie en question.

L'inspecteur Balmick Dussoye, du Central Criminal Investigation Department, a été appelé à la barre. Interrogé par Me Kesri Soochit, l'inspecteur Dussoye a confirmé que la licence d'ASA pour opérer a été suspendue par la FSC le 27 mars 2018. Le témoin a indiqué qu'étant détenteur de la double nationalité suisse et portugaise, José Manuel Pinto pourrait ne pas se présenter en cour, mettant ainsi le procès en péril.

L'accusation était représentée par Me Keshri Soochit, Acting Senior State Counsel, et la défense de la compagnie ASA était assurée par Me Morari Gujadhur.

Il est reproché à la compagnie ASA d'avoir fourni de fausses informations, le 7 novembre 2016 à Ebène, à la Financial Services Commission (FSC) dans le but d'obtenir une Investment Banking Licence.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.