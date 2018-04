Le Grand Parti est décidé à participer activement à la manifestation de l'opposition, à la Place Soweto pour contester l'adoption de la loi sur le parrainage. Dans un communiqué en date d'hier, lundi 09 avril, Malick Gackou et cie ont lancé un appel à la mobilisation de tous ses militants et sympathisants, comme ceux des autres segments de la société.

« Le Secrétariat Exécutif National invite les militants du Grand Parti, ceux des autres formations politiques, la société civile, les organisations socio professionnelles et tous les Sénégalais attachés à la défense et à la sauvegarde de notre modèle démocratique à participer activement à la mobilisation populaire et citoyenne prévue devant l'Assemblée Nationale, le jour de l'examen de ce projet de loi attentatoire à la démocratie, aux libertés publiques et aux dispositions prévues par la Constitution en matière de candidature », lit-on aussi dans le texte transmis par le parti de Malick Gakou.

Et de poursuivre : « L'opposition à ce projet de loi est l'affaire de tous et c'est ensemble que nous devons lui faire échec... Car, ce projet de loi est dangereux en ce qu'il contient les germes de la division et constitue une grosse menace pour la stabilité du pays. Il entrave aussi la souveraineté populaire en ce qu'il permet au régime du Président Macky Sall d'organiser une inflation de candidatures en perspective de la prochaine présidentielle ».

Pour bloc, l'instance dirigeante du Gp appelle les « Forces vives de la Nation à se mobiliser et à faire bloc pour empêcher ce tripatouillage constitutionnel qui expose notre pays à des lendemains incertains ».