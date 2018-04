Afrique: 12 milliards de la BAD dans l'energie renouvelable pour 2016-2020

La Banque africaine de développement (Bad), les partenaires et acteurs des énergies renouvelables se planchent sur l'approche pragmatique tendant à promouvoir des solutions d'énergies pour alimenter les ménages, les Pme... Une rencontre de deux jours ouverte hier, lundi 9 avril, à Dakar lors de laquelle Serge Marie N'Guessan, responsable pays de la Bad au Sénégal a annoncé que son institution va injecter 12 milliards dans l'énergie renouvelable sur la période 2016-2020.

L'une des cinq priorités que l'actuel président de la Banque africaine de développement (Bad)Akinwumi Adesina, s'était résolu à marquer de son mandat à savoir éclairer l'Afrique et lui fournir l'électricité semble s'inscrire dans sa phase active.

Sur ce, la Bad a initié une mission conjointe de deux jours depuis hier, lundi 9 avril avec l'Agence française de développement (Afd), l'Agence internationale d'énergie renouvelable (Irena), Solar Plaza, les acteurs du secteur privé et d'autres partenaires techniques et financiers (Ptf), pour trouver une approche de développement pragmatique tendant à promouvoir des solutions d'énergies pour alimenter les ménages, les Petites et moyennes entreprises (Pme), le pompage d'eau pour l'élevage, l'irrigation, les chaînes de valeur agricoles et les résiliences au changement climatique en développant l'énorme potentiel en énergie solaire dans cette partie désertique du continent africain.

Dénommée Desert to Power, cette initiative est la déclinaison opérationnelle du nouveau pacte pour l'énergie en Afrique, dans la région sahélo-saharienne du continent africain, comprenant les pays de l'Alliance pour le sahel et ceux situés le long du tracé de la grande muraille verte.

Onze pays africains sont concernés par ce programme dont (Burkina Faso, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Sénégal, Soudan et Tchad). Car, il en ressort que sur une population estimée à 400 millions de personnes environ 250 millions sont sans accès à l'électricité.

Succès Masra, coordonnateur dudit programme à la Bad dira que «le choix porté sur le Sénégal pour abriter la cérémonie de lancement de la campagne sur l'engagement de la Banque africaine de développement en synergie avec les autres partenaires techniques et financiers pour transformer le désert en énergie s'explique en partie par l'engagement de ce pays en tant que pionnier et leader dans ce domaine avec au chrono 21% du mixte énergétique, et qui ambitionne d'atteindre les 30% à l'horizon 2019. Tous ces efforts conjugués, légitiment ce choix».

Serge Marie N'Guessan, responsable pays de la Bad au Sénégal dira que «le programme Desert to power «Du désert à l'énergie» s'inscrit dans le nouveau pacte pour l'énergie en Afrique.

Il vise essentiellement les pays situés dans la région sahélo-saharienne et le long de ce qui est appelé la grande muraille verte. C'est un programme partenarial pour lequel la Banque entend travailler avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers au service des onze pays concernés dont le Sénégal».

Dans cette dynamique, il annonce que «la Bad s'est engagée à investir 12 milliards Usd dans l'énergie renouvelable sur la période 2016-2020».