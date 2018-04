Cote d'Ivoire: Bangolo - Les enseignants suspendent les cours pour trois jours suite à l'assassinat d'un des leurs

On dirait que l'entente objective entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci) et le Rassemblement… Plus »

Avant même cette cérémonie de purification, un directeur d'école a été tué et des attaques à mains armées sont signalées au quotidien. L'assassin de ce directeur d'école sera tué une semaine plus tard, lors d'une attaque contre les Faci à Kouibly. Son acolyte fait prisonnier indiquera qu'il est un porteur de masque et responsable de nombreuses attaques contre les positions des Faci à Bangolo.

« Nous n'irons plus dans une salle de classe tant que notre sécurité n'est pas garantie. Nous voudrons marquer un arrêt de travail de trois jours pour protester contre la mort de notre camarade Coulibaly Yacouba tué froidement par des bandits et aussi marquer notre indignation face à l'insécurité dont les enseignants sont victimes », a indiqué, Baba Mama Gilbert, leur porte parole, rappelant que les enseignants reprendront les cours à condition que les forces de l'ordre chassées par les populations sous les ordres des chefs traditionnels soient redéployées.

