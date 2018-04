Congo-Kinshasa: Le Sénat adopte le projet de loi sur la liberté des prix

En RDC, il n'y a plus désormais que six juges à la Cour constitutionnelle au lieu de neuf. En effet, un… Plus »

«Avec la liberté de la fixation des prix, les Congolais feront tout pour acheter là où c'est moins cher. Les gens vont acheter à un bon prix et vendre à un prix abordable aussi. Mais si on impose les prix, c'est difficile pour les gens de s'adapter», a indiqué le sénateur Kisimba.

Le Sénat a adopté, lundi 9 avril, le projet de loi portant liberté des prix et concurrence afin de réguler le secteur commercial en République démocratique du Congo (RDC). Pour le sénateur Emmanuel Kisimba, cette loi est très importante pour le pays car elle va permettre à stimuler son économie et de rendre les prix sur le marché beaucoup plus compétitifs.

