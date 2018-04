Sénégal: 625 millions CFA de l'AFD à un réseau spécialisé dans l'éducation à la citoyenneté

Dans l'ordonnance de renvoi lue par le greffier, les enquêteurs et le magistrat instructeur sont revenus sur des… Plus »

Ils ajoutent que des débats et des actions communautaires seront également organisés afin d'encourager une plus grande participation politique des citoyens.

Selon les porteurs du projet, "il comprend la production d'un thriller politique, sous forme d'un feuilleton radio et d'une série télévisée tournée à Saint-Louis et diffusée sur TV5 Monde".

"Cette convention de financement pour un projet innovant intitulé +Bruits de Tambours+, est destinée à promouvoir une démocratie participative et inclusive, notamment en faveur des femmes et des jeunes", souligne le texte.

Selon un communiqué, ce document sera paraphé par la directrice de l'AFD à Dakar, Laurence Hart, et le président de RAES, Thierno Seydou Diop, au cours d'une cérémonie prévue à 17 heures 30, à l'hôtel Savana, en présence de l'ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot, et du député français Hervé Berville.

